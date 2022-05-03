TFF: Federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Herhangi bir kulübün hukuka aykırı olarak korunması, kollanması söz konusu olmayıp, Federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir" denildi.

Medyada bazı kulüp yöneticileri tarafından disiplin sevklerine ve disiplin kurulu tarafından verilen kararlara müdahale edildiği ve bazı kulüplerin kollandığına ilişkin iddialar üzerine yazılı bir açıklama yapan Futbol Federasyonu, şu ifadeleri kullandı:

Futbolun tüm paydaşlarını kurum ve kurulları töhmet altında bırakan açıklamalardan kaçınmaya ve sağduyulu olmaya davet eder, bir kez daha hoşgörünün ve birlikteliğin simgesi olan Ramazan Bayramımızın Türk futbol camiası için hayırlara vesile olmasını dileriz."

Demirören Haber Ajansı / Spor