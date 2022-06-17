TFF: "Bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını federasyonumuza sunmuştur" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF: "Bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını federasyonumuza sunmuştur"

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
TFF: 'Bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını federasyonumuza sunmuştur'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurulları istifaya davet etmesi üzerine, bazı kurul başkan ve üyelerinin istifalarını federasyona sunduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurulları istifaya davet etmesi üzerine, bazı kurul başkan ve üyelerinin istifalarını federasyona sunduğunu açıkladı. TFF ayrıca şu ana dek çağrıya sessiz kalan diğer kurullardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyeler için de istifa davetini yineledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da 16.06.2022 tarihinde gerçekleşen TFF Genel Kurulu'nda, Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi, bembeyaz yeni bir sayfa açmak hedefiyle önemli bir çağrıda bulunarak yargı ve diğer tüm kurullarımıza istifa etmeleri davetinde bulunmuştur.

Türk futbolunun bu yeni dönemde, daha şeffaf, güvenilir ve adaletli bir şekilde yönetiminin sağlanması için yapılan bu önemli davet karşısında şu ana dek, bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını Federasyonumuza sunmuştur.

Bu kapsamda; şu ana dek bu çağrıya sessiz kalan diğer kurullardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyelerimize istifa davetimizi yineliyoruz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title