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TFF eski yöneticisi Hacıkerimoğlu, iddiaları yalanladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, otellerde, kapalı kapılar ardında hiç kimseyle TFF ile alakalı bir görüşmesi olmadığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, otellerde, kapalı kapılar ardında hiç kimseyle TFF ile alakalı bir görüşmesi olmadığını söyledi.

TFF eski Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gerçekleşen İstanbulspor - Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyada İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile TFF seçim sürecinde toplantı yaptığım ve destek talep etmeme rağmen karşılığında Ecmel başkanın beni desteklemediği iddiası asılsızdır. Bugüne dek otellerde, kapalı kapılar ardında hiç kimseyle TFF ile alakalı bir görüşmem olmamıştır. TFF yöneticiliği yaptığım dönemde gerek TFF yöneticilerimiz gerekse dönemin kulüp başkanları benim şeffaf ve fikrini ulu orta söyleyen biri olduğumu en iyi bilen insanlardır. En hassas konularda bile duygu ve düşüncelerimi açık bir şekilde Kulüpler Birliği toplantısında tüm Kulüp başkanlarının huzurunda, TFF yönetimine ve dört büyük kulübün başkanına seslenerek eleştiri ve çözüm önerileri getirmiştim. 'Siz gerçekten adalet istiyor musunuz?' diye sormuştum. Devamında neler söylediğimi de kulüp başkanlarımız çok iyi biliyorlar. Bu vesileyle konuşmamı tekrar buradan hatırlatarak, kulüp başkanlarına sesleniyorum, siz gerçekten adalet istiyor musunuz? Eğer istenilen adalet ise bir saat sürecek bir toplantı sonrası bu coğrafyada futbolun 11'e 11 oynanmasını tesis edecek olan yine Türk futbolunun söz sahibi başkanları ve yöneticileridir. Türk futbolunun ağaları, unutmayın ki adalet en çok güçlülere lazım. Çünkü güçlülerin kaybedecek çok şeyi var" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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