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TFF Erzurum'da antrenör eğitim programlarına devam ediyor

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Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki programları sürdürüyor. Ağustos ayı faaliyetleri UEFA B 43.2, 44.2, 45.2 Antrenör Eğitim Programları ile başladı. Eğitimler Erzurum'da 12 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki programları devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen antrenör eğitim programlarında Ağustos ayı faaliyetleri, UEFA B 43.2, 44.2, 45.2 Antrenör Eğitim Programları ile başladı. Eğitimler 12 Ağustos tarihine kadar Erzurum'da devam edecek.

Antrenör eğitim programlarına katılan aday antrenörler, ikinci etaplar başlayıncaya dek geçen süreçte kulüplerde program konularıyla ilgili pratik yaparak staj dönemlerini tamamladı. Ayrıca online eğitimler ile aday antrenörlerin gelişim süreçleri de yakından takip edildi. Antrenör eğitim programları, "Gerçek Temelli", "Akıcı Oyun İçinde" ve "Aday Antrenör Odaklı" olarak oluşturulan yeni metodoloji çerçevesinde düzenleniyor. Saha çalışmalarında yaş gruplarına göre piyon oyuncu grupları eğitimlere destek veriyor.

İletişim ve liderlik konularında, antrenör eğitim programlarına konuk olarak katılan teknik adamlar bilgi ve tecrübelerini aday antrenörler ile paylaşıyor. Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, eğitimlerin başlamasının ardından yaptığı değerlendirmede ise, "UEFA B Antrenör Eğitim Programları ile aday antrenörlerin genç futbolcu gelişimine bakış açılarını yaşa ve yeteneğe özgü antrenörlük becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Farklı yetenek ve geçmişe sahip oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak için neyin nasıl öğretileceğine dair net bir metodolojiyi ortaya koymalarını ve yeterlik seviyelerini artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı. Eğitimlerde Antrenör Eğitim Programları Müdürü Emrah Aykurt ile antrenör eğitimcileri Aydın Yılmaz, Kemal Coşkun, Aşkın Çift, Ömer Aysan Barış, Furkan Köseoğlu, Ozan Yılmaz, Altan Aksoy ve Nur Mustafa Gülen görev alıyor.

Antrenör Eğitim programları Ağustos ayında UEFA B 46.2 ve UEFA A 26.2 programları ile devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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