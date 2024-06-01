TFF, Erzincan'a teşekkür etti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Erzincan'a teşekkür geldi.

TFF'den yapılan paylaşımda, "Kadın A Milli Takımının Azerbaycan'ı 1-0 mağlup ettiği 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup maçında Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nu kırmızı-beyaz renklerle donatan futbolseverlerin, durmaksızın ay-yıldızlıları destekleyerek mükemmel bir ev sahipliğine imza attı.

Tarihinde ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapan Erzincan şehri ve halkı; tribünde gösterdikleri eşsiz destek ile Kadın A Milli Takımı için itici güç olurken, tüm dünyaya da milli beraberliğine örnek bir gece izletti.

Stadyumu dolduran 10 bin 845 biletli seyirci ve tüm Erzincan halkına destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN