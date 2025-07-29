TFF, Ertuğrul Doğan'ı Tebrik Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti ve yeni yönetimine başarılar diledi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), yayımladığı mesajla Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Trabzonspor A.Ş. Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni dönemde Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için Federasyonumuz ile iş birliği içerisinde çalışacağına dair inancımız tamdır. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini tamamlayan Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Sayın Ali Y. Koç'a da Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Usulsüzlükler tespit ediliyor! SGK, binlerce emekliye maaş kesintisi bildirimi yapacak

SGK harekete geçti! Binlerce emeklinin maaşı tehlikede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy'un peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı

Serveti saymakla bitmiyor, peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.