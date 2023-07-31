Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'ı ziyaret etti. Ziyarette hediye takdimleri de yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'ı ziyaret etti.

Başkent ekibinden yapılana açıklamada, Gürsoy'un 16 Temmuz'da yapılan olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Ziyarette Gençlerbirliği Basın ve Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Koçak da hazır bulundu.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'a adının yazılı olduğu milli takım forması hediye etti. Niyazi Akdaş ise Gürsoy'a Gençlerbirliği forması takdim etti.