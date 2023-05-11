TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu, Ankara'daki Otizm Vakfını ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve beraberindeki heyet, Ankara'daki Otizm Vakfına ziyarette bulundu.

İncek'teki Otizm Vakfına gelen Gürsoy ve beraberinki heyet, otizmli bireylerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Gürsoy, ziyarette yaptığı konuşmada, engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek ve taleplerine ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 10-16 Mayıs'ta kutlanan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla birtakım ziyaretler yaptıklarını dile getirdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi koordinasyonunda engellilerle ilgili çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini belirten Gürsoy, şu ifadeleri kullandı:

"2006 yılından itibaren ülkemizde 4 engelli spor federasyonu bünyesinde bulunan, işitme engelli futbolu, sesi görenler futbolu, ampute futbolu ve down sendromlular futbolunun gelişimi konusunda bu federasyonlarla iş birliği yaptık. Engelli futbolunda dünya markası olduk. Hem bedensel engellilerin hem otistiklerin futbol oynayabilmesi imkanının araştırması içerisindeyiz. TFF yönetimi olarak da böyle bir yaklaşımı benimsiyoruz. 7'den 70'e herkesin futbol oynayabilme imkanını sağlamak gerekiyor."

Gürsoy, engelli futbolunun gelişmesi için ziyaretlerinin süreceğini sözlerine ekledi.

Çayan: "Sporun çok büyük katkısı oluyor"

Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, Ömer Gürsoy'un ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "TFF'nin bir kurulunun ziyareti çok daha anlamlı. Sportif faaliyetler otizmin tedavisinde en etkili yollardan birisi. Gerçekten şimdiye kadar uygulanmış yöntemler içinden sporun çok büyük katkısı oluyor. Bu tip ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Çok da yararlı olacağını düşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Gürsoy, Başkan Çayan ve otizmli bireylere milli forma hediye etti.