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TFF'den Zeki Çelik'e tebrik mesajı

TFF'den Zeki Çelik'e tebrik mesajı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Roma ile UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen milli futbolcu Zeki Çelik için bir tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Roma ile UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen milli futbolcu Zeki Çelik için bir tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Formasını giydiği İtalya'nın Roma takımı ile UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen A Milli futbolcumuz Zeki Çelik'i tebrik ediyor, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Sevilla'ya karşı oynanacak final maçında kendisine yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Zeki Çelik Roma Spor Haberler

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