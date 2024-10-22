TFF'den Yunus Akgün ve 9 Süper Lig Kulübüne PFDK Sevki
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ü ve 9 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Disiplin raporları çerçevesinde birçok kulübün çeşitli ihlaller nedeniyle sevk edildiği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün ile 9 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Eyüpspor, Göztepe, Samsunspor, çirkin ve kötü tezahüratı
Galatasaray, Fenerbahçe, Antalyaspor, Samsunspor, Bodrum FK merdiven boşluklarının boş bırakılmaması
Galatasaray ve Samsunspor, saha olayları
Beşiktaş ve Antalyaspor, talimatlara aykırı hareketi
Kayserispor, usulsüz seyirci alınması
Kayserispor Kulübü görevlisi Özlem Uçar'ın talimatlara aykırı hareketi
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL