TFF'den Yeni Malatyaspor'da başkanlığa seçilen Ahmet Yaman'a tebrik
AA - Emrah Oktay - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa seçilen Ahmet Yaman'ı tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa seçilen Ahmet Yaman'ı tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Yeni Malatyaspor'un bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Hacı Ahmet Yaman ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
AA / Emrah Oktay - Spor