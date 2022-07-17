TFF'den Yeni Malatyaspor'da başkanlığa seçilen Ahmet Yaman'a tebrik - Haberler

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TFF'den Yeni Malatyaspor'da başkanlığa seçilen Ahmet Yaman'a tebrik

AA - Emrah Oktay - Spor
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TFF'den Yeni Malatyaspor'da başkanlığa seçilen Ahmet Yaman'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa seçilen Ahmet Yaman'ı tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa seçilen Ahmet Yaman'ı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Yeni Malatyaspor'un bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Hacı Ahmet Yaman ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yeni Malatyaspor Ahmet Yaman Spor Haberler

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