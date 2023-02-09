TFF'den Verda Demetgül için başsağlığı mesajı Spor Haberleri Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden Onvo Hataysporlu oyuncu Verda Demetgül için başsağlığı mesajı yayınladı. Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden Onvo Hataysporlu oyuncu Verda Demetgül için başsağlığı mesajı yayınladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor'un 2008 doğumlu futbolcusu Verda Demetgül'ün ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Verda Demetgül'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Onvo Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Hatayspor Futbol Spor Haberler

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