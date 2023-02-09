TFF'den Verda Demetgül için başsağlığı mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden Onvo Hataysporlu oyuncu Verda Demetgül için başsağlığı mesajı yayınladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden Onvo Hataysporlu oyuncu Verda Demetgül için başsağlığı mesajı yayınladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor'un 2008 doğumlu futbolcusu Verda Demetgül'ün ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Verda Demetgül'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Onvo Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor