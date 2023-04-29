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TFF'den Valencia'ya geçmiş olsun mesajı

TFF'den Valencia'ya geçmiş olsun mesajı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TTF), Sivasspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia'ya geçmiş olsun mesajı diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TTF), Sivasspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia'ya geçmiş olsun mesajı diledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de, mücadelenin 14. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 33 yaşındaki Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'ya, Türkiye Futbol Federasyonu'nu geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'nin mesajında, "DG Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural ile yaşadığı çarpışma sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Enner Valencia'ya ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Enner Valencia'nın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Enner Valencia Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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