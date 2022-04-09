TFF'den Uilenberg'e cevap

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'ndaki eğitim danışmanlığı görevinden ayrılan Jaap Uilenberg'in yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF ile olan sözleşmesinin 31.05.2022 tarihinde sonlanacak olması ve bu tarihten sonra kendisi ile göreve devam edilmeyeceğini bilmesine rağmen farklı bir algı yaratma çabası ile gerçek niyetini açıkça ortaya koymuştur. Sn. Uilenberg'in hakemlerimiz üzerinde baskı ve kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturma çabasını dikkatlice izliyor, yıllarca TFF'de ücreti karşılığında çalışan Sn. Uilenberg'in mesleki etik kuralları gereğince davranmasını kendisine hatırlatıyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Spor