Süper Lig'in 27. haftasında "milli maç" değişiklikleri

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları nedeniyle Süper Lig'in 27. haftasında maç tarihlerini değiştirdi. Maçlar 20-22 Mart'tan, 17-19 Mart'a alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası müsabakaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların tarihlerini değiştirdi.

Federasyonun açıklamasında, "A Milli Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Avrupa'da mücadele eden takımların 17-19 Mart'ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi organizasyonlarında son 16 turuna yükselmesi halinde 27. haftada oynayacakları lig karşılaşmalarının ileri tarihe erteleneceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
500

