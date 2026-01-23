Haberler

PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de çirkin tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle 5 kulübe para cezası verdi. Fenerbahçe ve Göztepe 1 milyon, Trabzonspor 860 bin, Hesap.com Antalyaspor 160 bin ve Samsunspor 220 bin TL ceza aldı. Ayrıca Erzurumspor FK'ye de saha olayları nedeniyle 375 bin TL ceza uygulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanan maçlarda çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe ile Göztepe'ye 1'er milyon, Trabzonspor'a 860, Hesap.com Antalyaspor'a 160 bin para cezası verdi. PFDK, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Samsunspor'u ise 220 bin para cezasına çarptırdı.

Trendyol 1. Lig'de ise Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Erzurumspor FK'ye 375 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca Sipay Bodrum FK formasını giyen Arlind Ajeti ise Özbelsan Sivasspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası aldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sebastian Szymanski Fenerbahçe'ye veda etti

Aston Villa maçı oynanırken takımdan ayrıldığını açıkladı
Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü

Tüm stadı susturdu! Milli yıldızımızdan 90. dakikada hayat veren gol
Elon Musk, Trump'ın barış kuruluyla dalga geçti

Aman Trump duymasın! Musk, kahkaha ata ata dalga geçti
Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Sebastian Szymanski Fenerbahçe'ye veda etti

Aston Villa maçı oynanırken takımdan ayrıldığını açıkladı
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor

Galatasaray'da mutlu son! Yıldız isim bu gece İstanbul'a geliyor