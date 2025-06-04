TFF'den Süper Lig Kulüplerine Cezalar

TFF'den Süper Lig Kulüplerine Cezalar
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli para cezaları ve tribün kapatma cezaları verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, farklı gerekçelerle Onvo Antalyaspor'a 528 bin lira, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a ayrı ayrı 336 bin lira, Solwie Energy Fatih Karagümrük'e ise 84 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Beşiktaş'ın yanı sıra Solwie Energy Fatih Karagümrük, Onvo Antalyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a kısmi tribün kapatma cezası da uyguladı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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