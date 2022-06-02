TFF'den Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'a tebrik - Haberler

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TFF'den Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'a tebrik

AA - Emrah Oktay - Spor
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TFF'den Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım olan İstanbulspor için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım olan İstanbul spor için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "TFF olarak, kazanılan başarıdan dolayı İstanbul spor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve İstanbul spor camiasını tebrik eder, önümüzdeki sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca spor kulüpleri ve futbol camiasından isimler de sosyal medyadan veya internet siteleri üzerinden İstanbulspor'u tebrik etti.

AA / Emrah Oktay - Spor

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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