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TFF'den Selçuk Yaşar için başsağlığı mesajı

Spor Haberleri

TFF'den Selçuk Yaşar için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Karşıyaka Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Karşıyaka Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karşıyaka Spor Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Selçuk Yaşar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve Karşıyaka Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz."

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Selçuk Yaşar Karşıyaka Spor Haberler

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