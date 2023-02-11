TFF'den Selçuk Yaşar için başsağlığı mesajı
Spor Haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Karşıyaka Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Karşıyaka Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Karşıyaka Spor Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Selçuk Yaşar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve Karşıyaka Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz."
Kaynak: AA / Spor