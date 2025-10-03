Haberler

TFF'den Sakaryaspor'a Hükmen Mağlubiyet, 6 Kulübe Para Cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor'u 7 yabancı oyuncu oynattığı için 3-0 hükmen mağlup ilan etti. Ayrıca, 6 Süper Lig kulübüne önemli miktarda para cezası kesildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verirken, aynı anda 7 yabancı oyuncu oynatan Sakaryaspor'u ise 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

Disiplin kurulu, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Özbelsan Sivasspor'u konuk ettikleri maçta aynı anda 7 yabancı oyuncuya görev verdiği için Sakaryaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına hükmetti.

PFDK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Galatasaray'a 500 bin, Gaziantep FK'ye 440 bin, Kocaelispor'a 380 bin, Zecorner Kayserispor'a 220 bin, Trabzonspor'a 160 bin ve Hesap.com Antalyaspor'a 54 bin lira para cezası verdi.

Kurul, ayrıca Gençlerbirliği oyuncularından Sekou Koita'ya 2 resmi müsabakadan men, Darly Tongya'da da 1 resmi maçtan men ve 27 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasındaki ihlali nedeniyle Boluspor'u 110 bin lira para cezasına çarptırırken, Özbelsan Sivasspor'un futbolcusu Luan de Campos Cristiano da Silva'ya da 2 resmi müsabakadan men ve 27 bin lira para cezası verdi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
