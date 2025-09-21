TFF'den Sadettin Saran'a Tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı tebrik etti.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın S. Sadettin Saran'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL