TFF'den Sadettin Saran'a Tebrik

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ı tebrik etti ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı tebrik etti.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın S. Sadettin Saran'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

