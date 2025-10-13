TFF'den Önemli Karar: Türkiye - Gürcistan Maçının Gelirleri Gazze'ye Bağışlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacağı Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze'ye bağışlanacağını açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştır.

Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL