TFF'den Mecnun Otyakmaz'a tebrik
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sivasspor'un bugün gerçekleşen olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Mecnun Otyakmaz için tebrik mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sivasspor'un bugün gerçekleşen olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Mecnun Otyakmaz için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda "Demir Grup Sivasspor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor