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TFF'den maç erteleme kararının ardından yeni tarihler açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), erteleme kararının ardından profesyonel ligler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların yeni tarihlerini açıkladı. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5. eleme turu müsabakalarının tarihi değişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), erteleme kararının ardından profesyonel ligler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların tarihlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları 9,10,11 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak. Trendyol 1. Lig'de ise 16. hafta müsabakaları 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TFF 2. Lig'de 18. ile TFF 3. Lig'de 15. hafta ise 19-20 Aralık'ta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası'nda 9,10 ve 11 Ocak'ta oynanması planlanan 5. eleme turu müsabakaları ise 16,17 ve 18 Ocak 2024'te yapılacak.

Ayrıca, 20 Aralık Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928 erteleme karşılaşması ise 28 Aralık'ta oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig Türkiye Kupası Aralık Futbol Spor Güncel Haberler

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