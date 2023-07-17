TFF'den kurul atamaları yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantının ardından Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Etik Kurulu'nda görev alacak isimleri açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada Tahkim Kurulu Başkanı'nın Mustafa Artuç olduğu belirtildi. Kuruldaki üyeler ise Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol ve İlhan Üzülmez oldu.

Etik Kurulu'nun yeni başkanı ise Celal Candan oldu. Candan'ın başkanlığındaki kurulda asıl üye olarak yer alacak isimler Mahmut Fatih Çelikbilek, Çağrı Silahtaroğlu, Nuray Ekşi, Serkan Ağar olarak belirlendi.