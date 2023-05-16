TFF'den Kocaelispor ve Çorum FK'ye tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig'de gruplarında şampiyonluğa ulaşan Kocaelispor ve Çorum FK için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig'de gruplarında şampiyonluğa ulaşan Kocaelispor ve Çorum FK için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Kocaelispor için "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 37. haftasında bugün oynanan maçlar sonucunda, ligin bitimine 1 hafta kala grubunu lider bitirmeyi garantileyerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'u kutlarız. Başarılarından dolayı Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'u, yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları ve Kocaelispor camiasını tebrik eder, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de başarılar dileriz." denildi.

Çorum FK için yayımlanan mesajda ise şu ifadeler kullanıldı:

"TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında bugün oynanan maçlar sonucunda, ligin bitimine 1 hafta kala grubunu lider bitirmeyi garantileyerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Çorum FK'yı kutlarız. Başarılarından dolayı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'ı, yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları ve Çorum FK camiasını tebrik eder, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de başarılar dileriz."