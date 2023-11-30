Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekibi Kayserispor'a 3 puan tenzili cezası verdi. Ayrıca, 1. Lig ve TFF 2. Lig'den bazı kulüplere de aynı ceza uygulandı.

TFF'den Kayserispor ve diğer kulüplere ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekibi Kayserispor'a 3 puan tenzili cezası verdi. 1'inci Lig'den Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK; TFF 2'nci Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine de 3 puan tenzili cezası uygulandı.

TFF'den yapılan açıklama göre kurul, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, 1'inci Lig ve TFF 2'nci Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde eksikliklerini tamamlayamayan; Süper Lig' den Kayserispor; 1'inci Lig'den Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK; TFF 2'nci Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan tenzili cezası verildi.

Öte yandan Süper Lig'den Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Pendikspor Futbol A.Ş. ve Fatih Karagümrük; 1'inci Lig'den Şanlıurfaspor, Boluspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sakaryaspor A.Ş., Bandırmaspor, Tuzlaspor A.Ş. ve Ümraniyespor; TFF 2. Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Van Spor FK, Düzce Cam Düzcespor, Esenler Erokspor, Etimesgut Belediyespor, Denizlispor, GMG Kastamonuspor, Afyonspor Kulübü, İnegölspor, İskenderunspor A.Ş., Isparta 32 Spor, Karacabey Belediye Spor A.Ş., Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Bld. Gençlik ve Spor, Menemen Futbol Kulübü, Sarıyer, Serik Belediyespor, Somaspor ve Uşak Spor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verildi.

Böylelikle, 2023-2024 sezonu Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA, 64'ü Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 6'sı UEFA Lisansı aldı.