TFF'den, İzmir Bölgesi hakemlerine ayrıcalık tanındığı iddiası hakkında: "Söz konusu iddialarda adı geçen 3 hakeme (Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Koray Gençerler) aldıkları maç sayıları itibarıyla inceleyebileceğiniz üzere herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır.

TFF'den, İzmir Bölgesi hakemlerine ayrıcalık tanındığı iddiası hakkında: "Söz konusu iddialarda adı geçen 3 hakeme ( Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Koray Gençerler) aldıkları maç sayıları itibarıyla inceleyebileceğiniz üzere herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır. Yapılan iddialar asılsız ve gerçek dışıdır." - İSTANBUL