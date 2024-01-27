TFF'den İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'na başsağlığı mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası Hacı Saadettin Sarıalioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası Hacı Saadettin Sarıalioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin sitesinden yayımlanan mesajda, "İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası Hacı Saadettin Sarıalioğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hacı Saadettin Sarıalioğlu'nun cenazesi yarın Trabzon'un Of ilçesine bağlı Çarşıbaşı Büyük Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; Ecmel Faik Sarıalioğlu'na, ailesine, yakınlarına ve İstanbulspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.