Haberler

TFF'den İlginç Uygulama: Galatasaray Maçına Süper Lig Müsabakası Koyuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapacağı Bodo/Glimt maçı saatine Trendyol Süper Lig olarak iki erteleme maçı koyarak dikkat çekti. Bu durum, Galatasaray'ın maç atmosferini olumsuz etkileyebilir ve Süper Lig'in izlenirliğini düşürebilir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapacağı maç saatine Trendyol Süper Lig müsabakası koyarak ilginç bir uygulamaya imza attı.

Türkiye'yi Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden sarı-kırmızılı ekip, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçının oynanacağı 22 Ekim Çarşamba günü aynı zamanda Süper Lig'de 3. haftanın iki erteleme maçı yapılacak. TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmaları da saat 20.00'de başlayacak.

TFF'nin bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı anlara yerel lig müsabakası koyması hem milli statüdeki Galatasaray-Bodo/Glimt maçının atmosferini olumsuz etkileyeceği hem de şifreli platformdan yayımlanan Süper Lig karşılaşmalarının izlenirliğini düşürerek organizasyonun marka değerini etkileyeceği eleştirilerinin yapılmasına neden oldu.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.