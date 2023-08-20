TFF'den Hatayspor ve Gaziantep FK açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK Passolig ücretlerinin 1 TL olarak belirlendiğini bildirdi.

TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi ülkemizi yasa boğdu. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, sporun birleştirici gücü ve dayanışma ruhu ile birlikte büyük futbol ailemizin destekleriyle yaraları sarmak için elimizden geleni yapma gayretinde olduk. Bu amaçla, aldığımız kararla 2023-2024 Süper Lig sezonu boyunca Atakaş Hatayspor ile Gaziantep Futbol Kulübü'nün Passolig kart ücretlerinin 1 TL olarak güncelleyerek, depremden etkilenen bu kulüplerimize ve takımlarına gönül veren taraftarlarımıza destek olmaya devam edeceğiz."