TFF'den Hatayspor altyapı kaleci antrenörü ve iki oyuncusu için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Atakaş Hatayspor kulübünün altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu ile altyapı oyuncuları Fatin Can ve Hamza Sürer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Atakaş Hatayspor kulübünün altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu ile altyapı oyuncuları Fatin Can ve Hamza Sürer için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Atakaş Hatayspor kulübünün altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 15 Yaş Altı takımı futbolcusu Fatin Can ve 14 Yaş Altı takımı futbolcusu Hamza Sürer'in ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hüseyin Danahaliloğlu, Fatin Can ve Hamza Sürer'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun."