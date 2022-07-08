TFF'den hakemlik yapısına ilişkin yeni kararlar

Saha ve VAR hakemleri ayrılıyor

Avrupa'nın önemli ligleriyle hakem değişim programı başlatılacak

İSTANBUL,- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda hakemlik yapısıyla ilgili önemli kararlar aldı. Saha ve VAR hakem kadrolarının ayrılması yönünde karar verilirken, Avrupa'nın önemli ligleriyle hakem değişim programı çalışmalarının da başlatılması yönünde karar alındı. Ayrıca, hakem atamalarında yeni nesil teknolojinin kullanılmasına karar verildi.

9. Yine Temsilcilik sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan TFF Yönetim Kurulu, Hakemlik ve Gözlemcilik sisteminde kullanılacak yeni nesil teknolojiyle birlikte, mevcut testlere ilaveten gelişim ve psikoteknik testler içeren testler kullanılarak, Temsilcilik yapısıyla ilgili eğitim çalışmalarına başlama kararı almıştır."

Demirören Haber Ajansı / Spor