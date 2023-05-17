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TFF'den Hakan Çalhanoğlu'na tebrik

TFF'den Hakan Çalhanoğlu'na tebrik

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için bir tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Inter ile Uefa Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için bir tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, "A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu takımı Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Milan'ı iki karşılaşmada da mağlup ederek final oynamaya hak kazanması dolayısıyla tebrik ediyoruz. Bu skorla Hakan, Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Arda Turan'ın ardından takımlarıyla Şampiyonlar Ligi finaline çıkan 5. milli futbolcumuz oldu.

10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak final maçında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk A Milli futbolcumuz olmak için mücadele edecek Hakan'a kalpten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi Hakan Çalhanoğlu Spor Haberler

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