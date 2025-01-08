Üye Girişi
Haberler
Şeyda polisin katiline ağırlaştırılmış müebbet

Adliyeye hayvan aracıyla götürülen katilin cezası belli oldu
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir
ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

Dünyanın süper gücünü çaresiz bırakan yangın! Görüntüler dehşet verici

TFF'den Geçici Yabancı VAR Uygulaması Kararı

TFF'den Geçici Yabancı VAR Uygulaması Kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında geçici olarak yabancı VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulaması başlatma kararı aldı. Süper Lig'in yönetimini güçlendirmek ve genç hakemlerin gelişimini desteklemek amacıyla bir dizi yenilik yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulaması kararı aldıklarını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yönetim kurulu kararları şöyle:

"Merkez Hakem Kurulu yeniden yapılandırılmakta olup, şirketleşme sürecine uygun kurumsal bir yapı tesis edilecektir.

Süper Lig ve 1. Lig operasyonları, kulüplerimizin de paydaşı olacağı Danışma Kurulu'nun çalışma prensiplerine uygun olarak MHK Başkanı yönetiminde yürütülecektir.

Süper Lig ve 1. Lig operasyonlarında kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi amacıyla TFF bünyesindeki ilgili uzmanlardan profesyonel destek sağlanacaktır.

Yönetim süreçlerinin şeffaflaştırılması ve profesyonelleştirilmesi kapsamında:

Hakem atamalarında net ve şeffaf kriterlere bağlı otomatik sistem uygulaması,

Performans değerlendirmelerinin kulüplerle paylaşılması ve sistematik itiraz süreçleri,

Profesyonel iletişim yönetimi devreye alınacaktır.

Alt ligler ve amatör liglerin yönetimi diğer MHK üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir. Bununla beraber, genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır.

Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda, diğer alanlarda da planlanan değişiklikler kademeli olarak uygulamaya konulacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Altın fiyatları için kader anı bu gece
img

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti
img

Torunu hayalini gerçekleştiriyor! Güzelliği ise dillere destan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roketsan mühendisi Yücel'in babası: Oğlum intihar etmedi, infaz edildi

Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babasından olay iddia
Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu! Güzelliği daha çok konuşuldu

Torunu hayalini gerçekleştiriyor! Güzelliği ise dillere destan
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Mehmet Şimşek: Hayat pahalılığının en önemli nedeni yüksek kiralar

Bakan Şimşek'ten kiralarda tavan fiyat sinyali

Son Dakika Haberleri

İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Ocak Çatalca, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eski Yöntem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Yöntem filmi ne zaman, nerede çekildi? Abdullah Öcalan çıkacak mı, tahliye olacak mı? CANLI maç izle! (GALATASARAY BAŞAKŞEHİR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Ocak günün maçları nereden izlenir? 9 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Aslan, Terazi burcu yorumu! 9 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Ocak 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Süper Lig'de yabancı var hakemleri mi olacak? Selma Aliye Kavaf DEVA Partisi'nden istifa mı etti? Selma Aliye Kavaf Deva Partisi'nden neden istifa etti? Selma Aliye Kavaf kimdir? Selma Aliye Kavaf kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.