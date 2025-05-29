TFF'den Fatih Karagümrük'e Süper Lig Tebriği

TFF'den Fatih Karagümrük'e Süper Lig Tebriği
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ü kutladı ve başarı diledi.

Türkiye, Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig play-off finalinde karşılaştığı Bandırmaspor'u Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 eşitlikle geçilen müsabakanın uzatmaları sonucunda 3-1 mağlup eden Fatih Karagümrük, bu sezon Trendyol Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olmuştur. Fatih Karagümrük, bu galibiyetin ardından normal sezonunu üçüncü sırada bitirdiği ligi play-off birincisi olarak tamamlamış ve Trendyol Süper Lig'de yer alma hakkını elde etmiştir. Başarılarından ötürü Fatih Karagümrük Başkanı Sayın Süleyman Hurma'yı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Fatih Karagümrük camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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