Haberler

Futbolda Candemir Berkman ve Ömer Kaner anısına saygı duruşunda bulunulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden eski milli futbolcular Candemir Berkman ve Ömer Kaner anısına bu hafta yapılacak profesyonel lig maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta yapılacak profesyonel lig maçlarında hayatını kaybeden eski milli futbolcular Candemir Berkman ve Ömer Kaner anısına saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden A Milli Takımımız ile Galatasaray ve Vefa kulüplerinin eski oyuncusu Candemir Berkman ile A Milli Takımımız, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor kulüplerinin eski oyuncusu Ömer Kaner'in vefatı nedeniyle 13, 14, 15 ve 16 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." denildi.

İsteyen kulüplerin siyah kol bandı takabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Serdal Adalı yeni transferi 'Ohhh' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı

Başkanın ağzından çıkanları duyunca neye uğradığını şaşırdı
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

Dev derbide 3 puandan bile daha çok istediği bir husus var
Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu

İşte ülkenin konuştuğu davada savcıyı tehdit edenler için istenen ceza