Futbolda Candemir Berkman ve Ömer Kaner anısına saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta yapılacak profesyonel lig maçlarında hayatını kaybeden eski milli futbolcular Candemir Berkman ve Ömer Kaner anısına saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden A Milli Takımımız ile Galatasaray ve Vefa kulüplerinin eski oyuncusu Candemir Berkman ile A Milli Takımımız, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor kulüplerinin eski oyuncusu Ömer Kaner'in vefatı nedeniyle 13, 14, 15 ve 16 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." denildi.

İsteyen kulüplerin siyah kol bandı takabileceği kaydedildi.