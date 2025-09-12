TFF'den Ertelenen Maçlar İçin Yeni Tarih Açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Konferans Ligi play-off maçları nedeniyle ertelenen Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçlarının 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında UEFA Konferans Ligi play-off maçları sebebiyle ertelenen iki müsabakanın tarihini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, ertelenen TÜMOSAN Konyaspor- Beşiktaş ile Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçları 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.