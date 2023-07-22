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TFF'den Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun mesajı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın genç stoperi Emrecan Uzunhan'a trafik kazası sonrası saldırıya uğradığı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşadığı trafik kazası sonrası saldırıya uğrayan Beşiktaş'ın genç stoperi Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın geçirdiği maddi hasarlı trafik kazasının ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cerrahi tedavisine başlanan Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor; Emrecan'a, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Emrecan Uzunhan Beşiktaş Spor Haberler

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