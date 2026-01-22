TFF'den İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'na başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kardeşi vefat eden İstanbulspor Kulübü ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1. Lig Kulüpler Birliği ve İstanbulspor AŞ Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun kardeşi Elmas Saliha Sarıalioğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Elmas Saliha Sarıalioğlu'nun naaşı 23 Ocak Cuma günü (yarın) Trabzon'un Of ilçesindeki Çarşıbaşı Büyük Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet; Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu'na, ailesine, yakınlarına ve İstanbulspor camiasına başsağlığı dileriz."

Ecmel Faik Sarıalioğlu, geride kalan aralık ayında ise annesi Sebahat Sarıalioğlu'nu kaybetmişti.