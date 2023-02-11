TFF'den Derikspor'un kalecisi Muhammed Seyyid Orhan için taziye mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), depremde hayatını kaybeden Derikspor'un kalecisi Muhammed Seyyid Orhan için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), depremde hayatını kaybeden Derikspor'un kalecisi Muhammed Seyyid Orhan için taziye mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Yerel Amatör Lig kulüplerinden Derikspor'un kalecisi Muhammed Seyyid Orhan'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muhammed Seyyid Orhan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Derikspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor