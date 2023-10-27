Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

TFF'den Cumhuriyetin 100. yılı için özel video

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

TFF, resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, Cumhuriyetin 100. yılını kutladı. Paylaşımda "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" notu da yer aldı. - İSTANBUL