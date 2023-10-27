TFF'den Cumhuriyetin 100. yılı için özel video
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından bir video yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından bir video yayımladı.
TFF, resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, Cumhuriyetin 100. yılını kutladı. Paylaşımda "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" notu da yer aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor