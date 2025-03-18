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TFF'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi için Özel Açıklama

TFF'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi için Özel Açıklama
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Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şehitleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andı. Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaparak, şehitlerin ve gazilerin ebediyete intikal ettiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel bir açıklama yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, " Çanakkale Zaferi, bağımsızlık karakteri olmuş bir milletin istiklal ve istikbalini tehdit eden dünyanın en güçlü donanması karşısındaki eşsiz destanıdır. Nice yokluklar içerisinde gözünü kırpmadan toprağa düşen şehitlerimizin dünya tarihinin seyrini değiştirdiği ve "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe nakşettiği zaferdir.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde bu toprakları bize ebedi vatan kılan Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; en hayasızca akına göğüslerini siper eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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