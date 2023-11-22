TFF'den bilgilendirme: "Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın kardeşi Emanuele Montella'nın sağlık durumu iyi olup, hastaneden taburcu edilmiştir. Bugün ikisi beraber Roma'ya yolculuk edecektir. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da bu sabah A Milli Takım doktorumuz ile birlikte Münih'ten İstanbul'a dönecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor