TFF, Beşiktaş'ın muhtemel maçının tarihini değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali sebebiyle, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde söz konusu maçların 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacağını açıkladı.

TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır. Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir" denildi. - İSTANBUL

