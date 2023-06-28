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TFF'den Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun mesajı

TFF'den Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun mesajı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), trafik kazası geçiren Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'ye ait milli takımlar sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, 'A milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Barış Alper'e, ailesine ve Galatasaray Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), trafik kazası geçiren Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'ye ait milli takımlar sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "A milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Barış Alper'e, ailesine ve Galatasaray Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Barış Alper Yılmaz Galatasaray Spor Haberler

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