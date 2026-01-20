Haberler

PFDK, 32 müsabaka temsilcisine 2-12 ay men cezası verdi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis eylemleri sebebiyle 32 müsabaka temsilcisine 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Bir temsilci hakkında ise idari tedbir kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 32 müsabaka temsilcisine 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 32 temsilcinin 2-12 ay men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Disipline gönderilen bir temsilci hakkında ise idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
