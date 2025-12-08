Haberler

Bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi

Bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, amatör statüdeki 658 futbolcudan 197'sinin bahis oynadığını tespit etti ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin 'A Takım' listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
