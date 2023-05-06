TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, 10 Haziran'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali'nden dolayı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 11 Mayıs'tan itibaren müsabaka yapılmamasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 10 Haziran'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali'nden dolayı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 11 Mayıs'tan itibaren müsabaka yapılmamasına karar verdi.

TFF'nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi Final müsabakası hazırlıkları kapsamında 20-25 Nisan 2023 tarihleri arasında çim zeminde mini yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren de tribünlerde ve stat dahilinde birçok inşaat çalışması ve tadilatı gibi final maçına kadar sürecek yoğun çalışmalarla hazırlıklar devam edecektir. Gerçekleştirilen çalışmaların sağlıklı ve kesintisiz yürüyebilmesi, tadilat yapılan yerlerin müsabaka oynamaya engel oluşturması ve saha zemininin final müsabakasına eksiksiz olarak hazır duruma getirilebilmesi için 11 Mayıs 2023 tarihinden itibaren stadyumda müsabaka oynanmamasına karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL