TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik - Haberler

TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik
AA - Emrah Oktay - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi için tebrik mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Beşiktaş Kulübünün bugün gerçekleşen olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
AA / Emrah Oktay - Spor